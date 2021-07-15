СК завëл дело после смерти младенца в роддоме

Читайте нас в Google Новости

В Павловском районе Нижегородской области возбудили уголовное дело после гибели в больнице шестимесячного ребёнка. Об этом сообщает управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 6 июля 2021 года в Павловскую центральную районную больницу был доставлен шестимесячный мальчик, который был помещён в реанимационное отделение. 7 июля 2021 года малыш скончался, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Причину смерти ребёнка должна установить судебно-медицинская экспертиза. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Наказанием является ограничение свободы на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось об отмене оправдательного приговора по «делу врачей» в Калининграде. Элина Сушкевич и Елена Белой обвинялись в убийстве младенца.