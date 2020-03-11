https://static.news.ru/photo/fbe16b84-635b-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Внук британской королевы Елизаветы II Гарри заявил, что у президента США Дональда Трампа «руки в крови». Об этом герцог Сассекский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус, которые дважды позвонили принцу от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

По мнению Гарри, именно по этой причине у американского лидера вряд ли возникнет желание встретиться с девушкой.

Разговоры состоялись в канун Нового года и 22 января, пишет The Sun. Принц Гарри также рассказал, что решение отказаться от выполнения королевских обязанностей «определённо не было простым», однако является правильным для его семьи и поможет защитить его сына Арчи.

Ранее Вован и Лексус представлялись Гретой Тунберг в беседах с актёром Хоакином Фениксом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, писал NEWS.ru.