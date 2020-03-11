Внук британской королевы Елизаветы II Гарри заявил, что у президента США Дональда Трампа «руки в крови». Об этом герцог Сассекский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус, которые дважды позвонили принцу от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.
По мнению Гарри, именно по этой причине у американского лидера вряд ли возникнет желание встретиться с девушкой.
Разговоры состоялись в канун Нового года и 22 января,
Ранее Вован и Лексус представлялись Гретой Тунберг в беседах с актёром Хоакином Фениксом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, писал NEWS.ru.
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