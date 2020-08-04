«Сваты Зеленского»: Вован и Лексус разыграли американского губернатора

https://static.news.ru/photo/8da52220-d672-11ea-a755-fa163e074e61_660.jpg Кейт Браун Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось разыграть губернатора американского штата Орегон Кейт Браун. Они позвонили ей от имени представителей президента Украины Владимира Зеленского.

Телефонные хулиганы вели с Браун переговоры о возможности приезда украинского главы в Орегон и организации встречи с ней. Та согласилась.

Для нас стало бы честью принять его с официальным визитом и делегацией, — сказала губернатор.

Пранкеры также предложили обсудить сотрудничество между Орегоном и Украиной в сфере сельского хозяйства и технологий. Говоря о последних, Лексус упомянул Silicon Forest — Кремниевый лес (скопления высокотехнологичных компаний, расположенных в районе Портленда). Кейт Браун в ответ заявила, что с нетерпением ждёт такого диалога и рада тому, что собеседники знают разницу между Кремнивевой долиной и Кремниевым лесом.

Телефонные хулиганы также поинтересовались, не мог бы штат Орегон оказать Украине военную помощь. Губернатор заверила, что обсудит этот вопрос со своей командой, а также выразила сочувствие украинцам, столкнувшимся с агрессией со стороны России «особенно в Крыму и в Донбассе».

Также Лексус спросил о возможности провести встречу с мэром города Спрингфилд Джо Куимби. На это Браун ответила, что постарается организовать встречу и пояснила, что «мэр — женщина» (Кристин Ландберг). Всему миру это название города известно прежде всего из мультсериала «Симпсоны», городом там руководит Куимби.

Под конец разговора пранкеры заявили о том, что планируют быть сватами президента Украины. Они спросили, готова ли Браун стать супругой Зеленского. Вован и Лексус пояснили, что якобы таким образом президент США Дональд Трамп сможет добиться её отъезда на Украину и ухода с поста, чтобы назначить губернатора-республиканца. На такое предложение уже ответил советник Браун. Он назвал такой запрос «довольно необычным» и предложил вернуться к обсуждению «деловых вопросов».

Ранее Вован и Лексус заявляли, что позвонили бывшей сотруднице Белого дома Монике Левински от имени экоактивистки Греты Тунберг, писал NEWS.ru.