Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:21

Восточная классика с кисло-сладким соусом — это блюдо стало моей визитной карточкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые попробовал в небольшом семейном ресторанчике в китайском квартале и был поражен гармонией вкусов — нежная курица в идеально сбалансированном кисло-сладком соусе. Шеф-повар поделился секретом: оказывается, весь фокус в правильном сочетании соевого соуса и рисового уксуса. С тех пор это мой коронный рецепт для званых ужинов.

Для блюда мне нужно: 600 г куриного филе, 200 г болгарского перца, 100 г моркови, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, столовая ложка крахмала и кунжут. Для соуса: 60 мл воды, 4 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка томатной пасты, по столовой ложке рисового уксуса, крахмала, сахара и растительного масла.

Курицу нарезаю кубиками, мариную в соевом соусе с чесноком, затем обваливаю в крахмале и обжариваю до хрустящей корочки. Овощи нарезаю соломкой и пассерую 3-4 минуты. Смешиваю все ингредиенты для соуса, довожу до загустения на среднем огне. Соединяю курицу с овощами, заливаю соусом и прогреваю 2 минуты. Подаю с рисом, посыпав кунжутом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
Общество
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Общество
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Беру овсянку и немного яблок — через 30 минут едим сочный и ароматный пирог
Общество
Беру овсянку и немного яблок — через 30 минут едим сочный и ароматный пирог
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Семья и жизнь
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
еда
рецепты
курица
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.