Восточная классика с кисло-сладким соусом — это блюдо стало моей визитной карточкой

Это блюдо я впервые попробовал в небольшом семейном ресторанчике в китайском квартале и был поражен гармонией вкусов — нежная курица в идеально сбалансированном кисло-сладком соусе. Шеф-повар поделился секретом: оказывается, весь фокус в правильном сочетании соевого соуса и рисового уксуса. С тех пор это мой коронный рецепт для званых ужинов.

Для блюда мне нужно: 600 г куриного филе, 200 г болгарского перца, 100 г моркови, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, столовая ложка крахмала и кунжут. Для соуса: 60 мл воды, 4 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка томатной пасты, по столовой ложке рисового уксуса, крахмала, сахара и растительного масла.

Курицу нарезаю кубиками, мариную в соевом соусе с чесноком, затем обваливаю в крахмале и обжариваю до хрустящей корочки. Овощи нарезаю соломкой и пассерую 3-4 минуты. Смешиваю все ингредиенты для соуса, довожу до загустения на среднем огне. Соединяю курицу с овощами, заливаю соусом и прогреваю 2 минуты. Подаю с рисом, посыпав кунжутом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.