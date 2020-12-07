Восемнадцатилетний танцор с ДЦП написал трогательное письмо Деду Морозу

https://static.news.ru/photo/a5c0fe6a-3928-11eb-8001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирска Егор Головеев, который с детства страдает тяжёлой формой ДЦП, обратился к Деду Морозу с просьбой подарить ему аппаратуру для ведения блогов.

Восемнадцатилетнему парню инвалидность не помешала заниматься танцами и конным спортом, за полгода он собрал в своём блоге в TikTok 50 тысяч подписчиков, однако ему не хватает некоторого оборудования, пишет «КП-Новосибирск».

Мне уже 18 лет, но я до сих пор верю в чудеса. А ещё я снимаюсь в TikTok, у меня уже 50 тысяч подписчиков. Люди видят, что такое ДЦП, с каким трудом даются все движения, — написал юноша в письме Деду Морозу.

Он попросил на Новый год селфи-лампу, штатив для телефона, а также костюм для верховой езды.

Парень признался, что с самого рождения мечтает стать самостоятельным и перестать быть обузой для матери, которая воспитывает Егора и его брата одна.

Я очень люблю маму. Но ещё в детстве мечтал, что не буду для родителей обузой, — поделился начинающий блогер.

Несмотря на заболевание, Егор при поддержке матери смог стать чемпионом танцевальных конкурсов среди детей-инвалидов и занял первое место на чемпионате Новосибирской области по конному спорту среди паралимпийцев. Сейчас он учится на программиста в колледже, хотя признаётся, что программировать ему скучно.

Ранее NEWS.ru писал, что в России к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, запущен сайт «Работать может каждый», посвящённый трудоустройству людей с инвалидностью.