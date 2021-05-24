Воронежский студент отсудил у полиции миллион за пытки пакетом

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Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил иск местного студента Максима Гребенюка к МВД. Молодой человек отсудил у ведомства миллион рублей за пытки пакетом с нашатырём, рассказали в организации «Зона права», адвокат которой Сергей Локтев представлял интересы истца.

Истец требовал от МВД выплатить ему 4 млн рублей, что, по мнению его защитников, соответствует практике ЕСПЧ.

Гребенюк был одним из двух студентов, которые в 2018 году подверглись пыткам в отделе полиции, куда их пригласили лейтенант Сергей Косьяненко и младший лейтенант Олег Соколовский. Силовики заковали их в наручники и потребовали признаться в краже.

Один из сотрудников МВД надевал на головы мужчинам полиэтиленовый пакет с нашатырным спиртом внутри, перекрывая доступ кислорода в лёгкие. В этот момент другой силовик наступал на цепь наручников, причиняя боль задержанным. Потерпевших выпустили из отдела только спустя шесть часов пыток.

Эксперты зафиксировали у молодых людей многочисленные кровоподтёки и ссадины. Косьяненко приговорили к 3 годам и 2 месяцам в колонии общего режима, а Соколовского — к 3 годам в таком же исправительном учреждении.

В 2019 году ЕСПЧ заключил мировое соглашение с российским правительством по одному из дел о пытках в отделе полиции. Истцы получили по €27 тысяч (около 2,5 млн рублей по нынешнему курсу).

Один из заявителей — 33-летний мужчина — был избит в апреле 2016 года в Казани полицейским Маратом Гараевым. После инцидента потерпевшему ампутировали «орган, отвечающий за детородную функцию». Второй заявитель — Динар Авзалов — подвергся пыткам в феврале 2016 года. Тогда младший лейтенант Айдар Сальманов в отделе полиции 21 раз ударил его электрошокером. Силовик уверял, что задержанный якобы сам нанёс себе травмы, но ему не поверили. Третий заявитель — Евгений Михайлов — столкнулся с применением насилия в полиции в июне 2016 года. Участковый Динар Шигапов 15 раз ударил жителя Татарстана во время задержания по пояснице и в грудь.