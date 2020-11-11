Воробьёв признал, что на удалёнке можно сойти с ума

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Удалённая работа продемонстрировала свою эффективность во время пандемии, но всё время человеку оставаться без общения невозможно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Ты не можешь безумно долго сидеть на удалёнке — ты сойдёшь с ума. Тебе четыре стены или свой участок в любом случае не принесут удовольствия. Удовольствие в коммуникации и общении между людьми. Мы же не роботы, мы люди — мы должны общаться, улыбаться и обмениваться информацией. У нас чувства есть, — цитирует «360» Воробьёва.

Он добавил, что удалённый формат работы сохранится, но «возводить в абсолют» его не стоит, так как он не даёт всего того, что необходимо человеку.

Как писал NEWS.ru, Андрей Воробьёв оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году в 60 млрд рублей. В эту сумму, по его словам, вошли выплаты, койки, кислород, лекарства. Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности. По словам Воробьёва, рост экономики позволял региону ежегодно получать на 50 млрд рублей больше от года к году. Губернатор ожидает, что 2020 год Подмосковье закончит на уровне прошлого года по доходам, что значительно ударяет по планам развития региона.