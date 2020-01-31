Публичная дискуссия между актёром Михаилом Боярским и телеведущей Лерой Кудрявцевой о поздних родах — вершина айсберга. Об уместности рождения ребёнка после 40 лет спорят давно, повсеместно и на самом разном уровне. В России, как рассказал NEWS.ru демограф Константин Казенин, средний возраст рождения женщиной первенца за последнюю четверть века сместился с 21 года до 25 лет и стал нормой. Между тем отношение к родам после 40 в нашем обществе всё ещё неоднозначное.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Михаил Боярский назвал придурью желание женщин в солидном возрасте заводить детей. В свою очередь Лера Кудрявцева подчеркнула, что она категорическим не согласна с позицией артиста. Сама звезда родила дочь в 47 лет. Телеведущую также поддержала её коллега, Эвелина Блёданс, у которой второй ребёнок появился в 43 года.

Согласно статистике Росстата за 2019 год, большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет и позже. Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко придерживается консервативной точки зрения: рождение первенца в таком возрасте может быть чревато негативными последствиями как для малыша, так и для матери. По его мнению, норма — родить после 26 лет второго и третьего ребёнка.

Кэмерон Диаз MediaPunch/face to face/Global Look Press

Между тем, в Европе средний возраст рождения первого ребёнка — около 34 лет. В Америке старородящих ещё больше, особенно в Голливуде. Так, 4 января 2020 года 47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой. Николь Кидман, Ева Мендес, Кортни Кокс и Наоми Уоттс родили первенцев в сорокалетнем возрасте, а Ким Бейсингер и Мэрайя Кэри — уже после 40 лет.

Сейчас ослабевает всеобщая установка на то, что родить ребёнка необходимо непременно в раннем возрасте. Сдвиг во времени старта материнства, который мы сейчас наблюдаем в России, до этого имел место на протяжении нескольких десятилетий в странах Западной Европы. Средний возраст рождения первенца повышается. В России он начал повышаться в середине 90-ых. Константин Казенин эксперт по демографии российских регионов эксперт по демографии российских регионов

Также, утверждает он, если раньше разница в возрасте между детьми в одной семье редко превышала два-три года, то сейчас родить страшего могу в 23-24 года, а младшего — в 40 и даже 45-48 лет.

Как отметил Казенин, в целом у россиян ослабли представления о неком жёстком жизненном календаре. Это касается не только событий, имеющих отношение к семье, но и в целом взглядов людей на свою биографию: они становятся более свободными, вариативными.

С экспертом по демографии солидарна и детский психолог Светлана Клюваева. Она считает поздние роды данностью нового времени. Качество жизни улучшилось, увеличилась продолжительность жизни, и всё это позволяет родить ребёнка после 40. Для психики ребёнка нет никакой специфической нагрузки. Если мама заботится о нём, растит его — почему нет? К тому же, с её точки зрения, более зрелые женщины иначе относятся к материнству.

Молодые мамы более тревожны. Женщины в возрасте зачастую могут дать ребёнку больше в материальном плане, способны предоставить более качественное образование и так далее. Норм нет. Каждая взрослая женщина сама решает, когда ей рожать. Сейчас сдвинулись возрастные рамки: от 30 до 60 лет — это всё люди одной возрастной когорты, это зрелый возраст. И только после 60 лет наступает иное время — пожилой возраст. Светлана Клюваева детский психолог, руководитель клуба детской психологии детский психолог, руководитель клуба детской психологии

Врачи-акушеры, также как и демографы, готовы сегодня делать ставку в повышении рождаемости именно на старородящих. Как недавно писал NEWS.ru, врач-акушер, директор Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева считает женщин в возрасте вокруг 40 лет «возрастной когортой, которая может пополнить ряды рожениц». С мнением Ерофеевой согласен и демограф Андрей Коротаев.

Самая перспективная категория рожениц сегодня — 33-40-летние женщины. Это довольно многочисленная когорта. В 80-ые годы рождаемость была высокой. Например, в 1987 году было 2,26 ребёнка на одну женщину. Сегодня рождение поздних детей становится нормой, особенно в городах. Андрей Коротаев ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Но сильно затягивать не стоит: каждый лишний год сдвига в отношении родов ощутим. Так, роды в 35 лет и роды в 45 лет — это колоссальная разница.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С точки зрения Коротаева, максимально эффективной мерой в плане увеличения рождаемости стал бы отцовский капитал в размере 1 млн рублей, выделяемый при рождении третьего ребёнка. По мнению учёного, самая перспективная категория для улучшения демографической ситуации в стране сегодня — это семьи с двумя детьми. Денег на это в масштабах государства уйдёт меньше, чем на рождение первенца, считает Коротаев, а число рожениц увеличится. И, поскольку речь идёт уже о третьем ребёнке, это, в большинстве своём, будут как раз женщины в возрасте 35-40 лет.

Говорить, что больше стали рожать женщины в возрасте, применительно ко всей стране нельзя. Это тренд заметен в крупных городах, которые наиболее благополучны экономически и где у родителей есть возможность реализовать себя в профессии. Питер, Москва, Тюмень, Сургут, Краснодар, Ростов-На-Дону — в этих городах и в ряде других старородящих мам значительно больше. Наталья Тарасова директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС

Эксперт отметила возросшие возможности медицинской помощи для тех, кто рожает после 35 лет, и более высокую степень ответственности за родительство. Однако, с её точки зрения, рожать всё же следует в период, рекомендованный медиками — с 23 до 35 лет.