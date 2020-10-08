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Волонтёр из Улан-Удэ нашла пропавшего мальчика

16:29, 08 октября 2020 20
Фото: shaimardanovaya/instagram.com

В Улан-Удэ руководитель волонтёрской организации «Доброгород» Ольга Шаймарданова нашла 11-летнего мальчика, который был объявлен в розыск.

Так, девушка присоединилась к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и получила свою первую ориентировку, однако перед поисками ей было необходимо пройти вводный курс и обучение.

Вскоре Шаймарданова случайно встретила на пути двух мальчишек — один из них был похож на разыскиваемого. Девушка стала расспрашивать ребёнка и вскоре расположила его к себе.

Две ночи и два дня мальчик числился в розыске! — написала Шаймарданова в Instagram, передаёт «МК в Бурятии».

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области.

5 октября девушка вышла из музыкальной школы в сторону своего дома, расположенного в городе Богородицке Тульской области. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

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