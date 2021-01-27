Володин высказался о пнувшем в живот женщину силовике

https://static.news.ru/photo/dc8331b2-603c-11eb-8666-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал своё мнение о силовике, пнувшем в живот женщину на митинге в Петербурге. Происшествие случилось 23 января во время акции протеста в поддержку Навального.

Володин заметил, что нельзя судить о действиях полицейского только лишь по одному видеоролику. Чтобы признать сотрудника правоохранительных органов виновным в превышении полномочий, нужно «разобрать ситуацию».

Он исполнял обязанности. Он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности. Дальше. Надо изучить это с точки зрения того, какие нанесены травмы, — рассуждает спикер Госдумы в интервью радио KP.RU.

Володин отметил, что, если бы женщина получила серьёзные травмы, об этом сразу сообщили бы все СМИ. К тому же сам полицейский понял, что был неправ, и извинился перед потерпевшей. Она приняла извинения.

Правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно, — ещё раз поспешил объяснить действия силовика Володин.

Женщина, о которой идёт речь, встала во время акции протеста на пути ОМОНа. Один из полицейских пнул её ногой в живот, после чего женщина упала и получила серьёзную травму головы. Потерпевшую поместили в больницу, тот самый полицейский пришёл к ней в палату с цветами и извинился.

Женщина приняла извинения, но позже заявила, что будет жаловаться в Следственный комитет. Накануне стало известно, что пострадавшая вновь госпитализирована.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал инцидент на акции 23 января в Санкт-Петербурге, где полицейский пнул женщину в живот, в результате чего она получила сотрясение мозга. По его словам, у представителя силовых структур сработал рефлекс, «наработанный за годы тренировок».