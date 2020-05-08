Володин призвал отменять введённые из-за коронавируса ограничения поэтапно

https://static.news.ru/photo/6fe304bc-9114-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена ограничительных мер ещё тяжелее отразится на жизни россиян, чем их введение, так как есть опасность нового всплеска эпидемии коронавируса. Поэтому делать это надо поэтапно, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что все решения необходимо принимать пошагово, «понимая ответственность и делая всё возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали».

Любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это в том числе новый всплеск, всплеск заболеваний, — цитирует Володина РИА Новости.

Спикер Госдумы отметил необходимость обеспечить полноценную работу медучреждений, чтобы они справились с увеличением обращений граждан и могли своевременно оказывать помощь.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила смягчить ограничения в три этапа. Сначала разрешить занятия спортом на улице, открыть небольшие магазины и заведения сферы услуг. На втором этапе — возобновить работу школ и детсадов, разрешить групповые прогулки семьям. Развлекательные заведения откроются последними.