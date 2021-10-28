Володин напомнил о нововведениях в регулировании оборота спирта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил о нормативных актах, вступающих в силу в ноябре. Особый акцент он сделал на поправках к закону о регулировании оборота этилового спирта.

Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан, — написал спикер.

Согласно нововведениям, Росалкогольрегулирование будет вести реестр мощностей оборудования для производства этилового спирта и алкогольсодержащей продукции.

Володин также отметил закон об обороте драгметаллов, разрешающий компаниям и ИП вносить в специальный реестр информацию о количестве добытых и приобретённых металлов и камней.

Спикер напомнил, что с 23 ноября вступает в силу нововведение, в соответствии с которым для сервисного обслуживания вооружений и военной техники будет необходима лицензия.

Кроме того, с 30 ноября компании и ИП должны будут регистрировать на «Госуслугах» корпоративные сим-карты. Эта мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством.

Ранее депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность для лиц, виновных в массовой гибели людей в результате отравления поддельным алкоголем. По его мнению, срок лишения свободы для них должен составлять до 20 лет. Парламентарий считает, что предусмотренное в действующем законодательстве наказание неестественно мягкое.