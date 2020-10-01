«Волк в овечьей шкуре»: ассоциация врачей высказалась о Навальном

https://static.news.ru/photo/680c277e-049f-11eb-9959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Представители Национальной ассоциации заслуженных врачей России отреагировали на слова оппозиционера Алексея Навального, согласно которым в его предполагаемом отравлении виноваты омские доктора. Они подчеркнули, что поддержат решение сибирских коллег, если те захотят подать на политика в суд.

Как сказали в ассоциации врачей, вся история с Навальным в целом выглядит как «грязная политическая игра». А высказывания оппозиционера «словно бы были написаны заранее». Слова Навального, заметили врачи, не способствуют улучшению отношений РФ с миром. По поводу омских докторов в ассоциации сообщили, что те двое суток сражались за жизнь политика и их профессионализм высоко оценили коллеги из Германии.

Навального можно сравнить с волком, сбросившим овечью шкуру. Если бы не омские врачи, вряд ли он сейчас бы раздавал интервью, — цитирует заявление портал URA.RU.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват Путин. Других версий случившегося, отметил политик, у него нет.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз официально считает инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным «применением химического оружия» и осуждает этот акт, заявил по итогам первого дня саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.