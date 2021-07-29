Женщина сняла на видео избиение дочери и послала бывшему мужу

Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и бьёт маленькую дочь из мести бывшему мужу, за то, что он ушёл от неё. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

Установлено, что месяц назад подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перекрывала дыхательные пути и нанесла не менее двух ударов по лицу своей дочери. Свои жестокие действия женщина снимала на видео и отправляла отцу девочки. Женщина созналась в содеянном, пояснив, что тем самым мстила мужчине за то, что он оставил её одну с ребёнком, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что против женщины возбуждено уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Дочь сейчас находится с отцом.

Отмечается, что ранее нерадивую мать неоднократно привлекали к административной ответственности, поскольку она злоупотребляет спиртным, не следит за здоровьем ребёнка, ведёт аморальный образ жизни. На данный момент в органы опеки направлен материал на лишение её родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отчим прижигал 11-летнему ребёнку утюгом руки и ноги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Он признал вину и начал сотрудничать со следствием.