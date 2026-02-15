Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 06:26

Войсковой священник рассказал, как орел спас штурмовика от дрона ВСУ

Священник Черненко: орел атаковал дрон ВСУ и спас российского штурмовика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В разгар лета 2025 года на одном из направлений СВО орел атаковал и уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, чем спас жизнь российскому штурмовику, рассказал РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр» отец Валерий Черненко. По его словам, боец в тяжелой экипировке направлялся к лесопосадке, когда услышал звук приближающегося дрона.

Священник уточнил, что в этот момент военнослужащий взмолился и попросил у бога прощения. Внезапно, он увидел, как с неба падает огромный орел и раскрывает перед дроном крылья.

Берет своими могучими когтями этот дрон <…>. Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез, — заявил отец Валерий.

Штурмовик поделился увиденным со своим братом, также священником РПЦ, а тот пересказал историю отцу Валерию. Несмотря на необычность произошедшего, священнослужитель подчеркнул, что для верующих людей в этом событии нет ничего удивительного.

Ранее стало известно, что служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины и чудом спаслись. В это время в храме проходила литургия, которую нельзя было закончить преждевременно.

дроны
ВСУ
штурмовики
орлы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
ПВО сбила 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион
Москва приняла одно решение после атаки Киева на резиденцию Путина
Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля
Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры
Названо самое распространенное в России преступление
Петербургским курьерам предложили зарплату в 277 тыс. рублей
В РАНХиГС перечислили свои самые востребованные специальности
Войсковой священник рассказал, как орел спас штурмовика от дрона ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля
Треть мигрантов провалила первую попытку сдать экзамен по русскому языку
Юрист назвал организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Олимпиада-2026: что смотреть 15 февраля, расписание, выступают ли россияне
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.