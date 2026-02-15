В разгар лета 2025 года на одном из направлений СВО орел атаковал и уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, чем спас жизнь российскому штурмовику, рассказал РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр» отец Валерий Черненко. По его словам, боец в тяжелой экипировке направлялся к лесопосадке, когда услышал звук приближающегося дрона.

Священник уточнил, что в этот момент военнослужащий взмолился и попросил у бога прощения. Внезапно, он увидел, как с неба падает огромный орел и раскрывает перед дроном крылья.

Берет своими могучими когтями этот дрон <…>. Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез, — заявил отец Валерий.

Штурмовик поделился увиденным со своим братом, также священником РПЦ, а тот пересказал историю отцу Валерию. Несмотря на необычность произошедшего, священнослужитель подчеркнул, что для верующих людей в этом событии нет ничего удивительного.

Ранее стало известно, что служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины и чудом спаслись. В это время в храме проходила литургия, которую нельзя было закончить преждевременно.