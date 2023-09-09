Война за два балкона: как житель Одинцово три года бьётся за новую квартиру Репортаж о последнем жильце заброшенного дома в Подмосковье, который борется с администрацией и компанией-застройщиком

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Облупленная пятиэтажка на окраине Москвы. Дом окружен красивыми новостройками «ПИК». Во дворе под звуки экскаваторов гуляют парочки с детьми. Кажется, что в пятиэтажке уже давно никто не живет, а ее вот-вот снесут. Но это не так. Внутри — последний житель аварийного дома — Сергей Шавлов. Уже три года он отчаянно борется с администрацией и держит оборону в холодных стенах, пока его соседи борются с ним. Здесь нет воды, тепла и канализации. Сергею предлагали для переселения 15 квартир, однако он отказался от всех вариантов. Почему — читайте в репортаже NEWS.ru.

«Жалость здесь не уместна»

Район «Одинцово-1» построен рядом с аэропортом Внуково. Раньше здесь стояла военная часть и серые советские панельки. В 2013 году жильцом такой панельки стал Сергей Шавлов, приехавший на заработки с семьей из Белоруссии. На месте военного городка планировали возвести новостройки, детский сад, площадку, школу — все, чтобы можно жить с семьей. Стройка должна была занять семь лет.

Однако почти сразу начались проблемы — запланированный снос и переселение по программе реновации шли с опережением графика. Старые пятиэтажки сносили, на их месте строили новые, но в одном доме всех переселить не успели. Как сообщал канал РЕН ТВ, остававшимся в пятиэтажке жильцам отключили отопление — всю зиму люди прожили в замерзающих квартирах, от холода полопались трубы. Через год всех удалось переселить. Всех, кроме Сергея.

«Три года назад наш дом оставили без отопления, — рассказывает Сергей, пока мы поднимаемся по лестничной клетке. В руках он держит пятилитровые тары с водой. Стены дома облуплены, на потолке разводы, лампочка не горит, поэтому обстановка в коридоре мрачная. — Вот тут был лед, сосульки свисали прямо с потолка. Любой дождь — стены текут».

«Когда начинаешь общаться с „ПИК“ и администрацией, у них один ответ — дом признан аварийным. Но кто его сделал аварийным? Раньше дом был в порядке», — рассуждает мужчина.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Заброшенная пятиэтажка выглядит как черное пятно на фоне целого района. Дом обнесен забором, окна и стены побиты, краска слезла. У забора горит единственный фонарь — по нему Сергей проверяет, есть внутри свет или нет. Чтобы обезопасить дом от воров и алкоголиков, на первом этаже всегда играет радио. Стояк под квартирой Сергея срезали еще три года назад. В таких условиях он выживает все это время. Недавно рабочие завесили дом строительной сеткой — чтобы не мозолил глаз новым жильцам.

«Помню, как шел домой на обед и вижу — местные алкаши уже выносят батареи. На мой вопрос: „Что случилось?“ — в администрации ответили: „Отопления больше не будет“. Как не будет? 2020 год, вторая волна пандемии, у меня трое детей, жить негде, границы закрыты. Я сразу бросил все дела, собрал детей и окольными путями перевез к родным в Белоруссию. Другие жильцы держались без тепла всю зиму — вот в этой квартире женщина с двумя детьми, здесь мужчина с сыном. Мародеры тут уже все вынесли».

В момент отключения отопления новое жилье для переселенцев еще не было готово, поэтому у людей не было выбора — приходилось мерзнуть в доме. Сергей вывез жену, детей и детские вещи за три ходки. По словам Сергея, спустя время ему позвонила сотрудница компании-застройщика и пообещала переселить всех жильцов на следующий год. На вопрос, не жалко ли им его семью и дадут ли им такую же квартиру, сотрудница «ПИК», как утверждает мужчина, ответила: «Жалость здесь неуместна». Так началась его война за два балкона.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

«Они меня возьмут и силой выкинут»

Да, именно из-за двух балконов разыгралась эта тяжкая для всех участников ситуация. Сергей отказывается съезжать, пока ему не предоставят аналогичную по площади квартиру с двумя балконами — именно столько у него сейчас. Загвоздка в том, что ГК «ПИК» почти отказались от строительства балконов, администрация пытается вселить Сергея в другой район. А пока в доме остается последний жилец, аварийную пятиэтажку не могут снести. Спор уже продолжается три года.

К двери квартиры Сергея приклеена бумажка — «Здесь еще живут люди!». В углу мигает камера. Моется, ест, чистит зубы и справляет нужду мужчина на работе. Там же стирает вещи. В руке у Сергея тринадцатый айфон, выглядит опрятно и свежо. Работает частным предпринимателем, занимается камнем — делает мраморные столешницы, лестницы, покрытие. Заказов много. Когда Сергей не работает, уезжает к семье. Дети очень скучают по отцу и, кажется, давно устали от ситуации с квартирой. Мужчина и сам очень устал — мечтает стереть все копии судебных заседаний и фотографии сосулек в доме, письма юриста — забыть все как страшный сон. Но он уже прошел через такие трудности, что не готов отступить.

«Когда показываешь документы компании-застройщику, они говорят: „Да чихать! Какая тебе разница“. Как какая разница? Тут моя семья жила. Я не прошу пять, десять квартир, — сокрушенно говорит Сергей. — Берете трехкомнатную квартиру с двумя балконами — и отдавайте трехкомнатную квартиру с двумя балконами. Это принципиально — я никому не позволю вытирать ноги о себя и свою семью. После того, что они сделали, не позволю».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

«Положа руку на сердце, я понимаю, что исход один — если нужно, они меня просто возьмут и силой выкинут, и чихать на все. Но я все сказал. Вот один балкон, — разводит руками Сергей. — А вот второй балкон. И хоть выкидывайте меня отсюда вместе с судебным исполнителем. И пусть глава администрации еще подъедет».

11 июля Сергей выиграл суд у администрации Одинцовского городского округа — с исковым заявлением обратилась сама администрация, ответчиком был жилец. Третьей стороной значится АО «СЗ „ПИК-Регион“». По словам Сергея, таких судов уже было несколько, и все он выиграл.

В распоряжении NEWS.ru есть копия искового заявления, в нем администрация Одинцовского округа просит суд прекратить право собственности Сергей Шавлова на квартиру, снять с регистрации несовершеннолетнего сына и одновременно признать его право собственности на другую квартиру. Суд не удовлетворил исковое заявление администрации Одинцовского округа.

Спустя три года борьбы за два балкона Сергею кажется, что он находится на финишной прямой. Правда, с ним не согласны его соседи.

«Сносите эту рухлядь!»

Недавно в новые дома, окружившие пятиэтажку Сергея, заселились первые жильцы. В презентации застройщика была указана красивая детская площадка. Вместо неё — вид на убогую панельку. Некоторые жильцы винят в этом Сергея — если бы не он, пятиэтажку уже давно снесли бы. Другие, наоборот, поддерживают его борьбу.

«Это потребительский экстремизм, — резко комментирует жилец новостройки Алексей, кухонные окна которого выходят прямо на пятиэтажку. — Ему предлагали 15 квартир — и ни одна не подошла! Я слышал, что он купил эту квартиру специально, зная, что будет реновация. Жить там невозможно — ни света, ни воды. Сергей здесь появляется, собачку выгуливает и убегает. Я уверен, что он здесь не живет».

Фото: Кадры с протеста жильцов «Одинцово-1», архив местной жительницы

В этом году у здания устроили митинг. «„ПИК“ нас обманул!», «Сносите эту рухлядь!», «Власть — решай!», — гласили плакаты жильцов. По их мнению, приехавшие на событие областные журналисты побоялись демонстрировать сюжет в эфире из-за слова «власть» на плакате. Жильцы писали обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также в администрацию Одинцовского района, ведь аварийный дом не сносят уже три года. Комментарии жильцов на странице Андрея Воробьева в ВК, по словам протестующих, сразу же удаляют.

В местном Telegram-чате «Одинцово-1» Сергей стал своего рода знаменитостью. «Вон, Сережа с собачкой идет», — пишут жильцы в комментариях. Одни его поддерживают, другие возмущены: «Сдались ему эти два балкона», «Походу долго еще пятиэтажка будет стоять», «Настоящая зона отчуждения». После подписания нового федерального закона, закрепляющего в Жилищном кодексе механизм выселения «последнего жильца», в чате написали: «Сергей добился „именного“ закона! Это успех».

«Сергей — это просто наша беда! Ему в тех домах предлагали квартиру метражом больше на пять „квадратов“. Ну и что, что без двух балконов?! Зато для переселенцев! — сетует Любовь, пожилая женщина с коляской. — Дело ведь абсолютно не в балконах. Он ведь не живет в этой квартире! Там бедная собака отдувается. Я его не видела и видеть не хочу. Бедная собака. Просто высиживает ему квартиру. И вообще — он не последний [хрен] без соли доедает. У него есть бизнес».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Окна Любови смотрят на пятиэтажку с высоты второго этажа. Она переехала сюда с тремя внуками и дочкой, но из-за того, что пятиэтажку до сих пор не снесли, детям негде гулять — приходится искать маршруты вдоль стройки. Пока мы говорим с жильцами, через забор пятиэтажки перелезают два человека непонятной наружности. На вопрос, кто они такие, тушуются и убегают. Возможно, это рабочие, которые оставляют вещи в пустующих квартирах. Говорят, по вечерам здесь собираются бомжи, недавно нашли шприц.

По правилам компании-застройщика, на окна квартир нельзя ставить решетки, поэтому Любовь переживает за свою безопасность. Она признается, что не стала бы покупать жилье именно тут, если бы знала, что их ждет в будущем. Они покупали здесь недвижимость с расчетом на наличие двора, а не аварийной пятиэтажки и Сергея.

«Ради чего он борется? Ради двух балконов? — спрашивает соседка. — Он их не получит. Это не борьба с системой, это борьба не-знаю-с-чем! Неужели вы думаете, все переселенцы хуже Сережи? Там живет одна собака, а собаке электричество не нужно».

Но есть у Сергея и сочувствующие. Другой новосел «Одинцово-1» считает, что тот борется за свои права, а в общении всегда вежливый, и никому из жильцов не докучает. По мнению мужчины, принципиальность Сергея объясняется наличием семьи, поэтому вопрос двух балконов и стоит так остро.

«Его в любом случае оттуда выселят»

«Нельзя принудительно заставить человека принять право собственности над другим жильем, — комментирует ситуацию юрист Василий Воробьев, специализирующийся на гражданских и административных делах. — Эта ситуация решается не с застройщиком, а между жильцом и администрацией Одинцовского района. Обычно такие вопросы решаются добровольно, и люди сами переезжают. Человек решил пойти на принцип, это его право».

Следующее судебное заседание между Сергеем Шавловым и администрацией Одинцовского округа пройдет в Московском областном суде. По словам юриста, пока шансы выиграть суд у администрации низкий. И не только потому, что в квартире прописан несовершеннолетний ребенок.

«Это вопрос времени. Его в любом случае оттуда выселят, — объясняет юрист. — Не будет такого, что все дома посносили, а его оставят. Требование „Хочу-два-балкона“ — это не самый важный пункт при переселении. В первую очередь учитывается метраж, этаж, доступность (если в семье есть инвалиды), а наличие двух балконов — это не железобетонное основание».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

По словам юриста, к административной или уголовной ответственности Сергея привлечь нельзя. Также нельзя взять и снести дом, в котором проживает человек, — за это предусмотрена уголовная ответственность. И нет судебного решения, запрещающего жильцу находиться в своей квартире. Правовая комиссия — белое пятно в судебном законодательстве, из-за этого такие сложности, считает юрист.

«Слышу, как начинают ползти мыши»

Свет в квартире Сергея горит только в одной комнате. В детской потрепаны обои, лежат фотографии, кубки, вещи, пол вздут от перепада температуры. Как будто в Одинцово случилось землетрясение и люди бросились кто куда от страха. Почту сюда давно не носят — в прошлый раз почтальонша, увидев дом, перечеркнула конверт и написала на нем «Дом снесен». Внутри было приглашение в суд. По словам мужчины, из-за холода он по ночам включает три нагревателя. Пес-лабрадор тоже иногда залезает на кровать и греет своего владельца.

«Помню, проснулся и слышу, как начинают ползти мыши. Прогрызлись через стены. Накупил мышеловок и начал их ловить — счет сбился на 230 мышах. В первую зиму по колено в грязи таскал канистры с водой, чтобы хотя бы собаку помыть», — говорит Сергей.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Администрация Одинцовского округа и сейчас держит свободной трехкомнатную квартиру в другом доме, но мужчина ее даже не смотрел, так как в ней нет двух балконов. Сергей признается: больше всего ему обидно, что администрация не встала на его сторону. «Я думал, администрация должна защищать своего жильца», — говорит он. При этом трехкомнатные квартиры, по словам Сергея, в районе «Одинцово-1» есть. Он открывает приложение «ЦИАН» и действительно показывает несколько таких квартир поблизости, они доступны для продажи. Вместо балконов — две вместительные лоджии.

NEWS.ru отправил запрос в «ПИК», компания на него пока не ответила.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

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