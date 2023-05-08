Военный политолог заявил о сговоре Украины и Молдавии против Приднестровья Подполковник Иванников: Украина и Молдавия договорились ликвидировать Приднестровье

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Директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Киев и Кишинев договорились ликвидировать Приднестровье. Русское население республики будет подвергнуто террору, подчеркнул он в интервью URA.RU.

Украинские вооруженные силы вступили в сговор с руководством Кишинева и вынашивают планы ликвидации Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому концентрируют там войска, зная, что российских десантников всего 1700 человек, а Вооруженных сил в Приднестровской Молдавской Республике — 7500, — объяснил военный политолог.

По его мнению, такой контингент не сможет технически противостоять ВСУ, поскольку не имеет тяжелого вооружения. Украина, напротив, может использовать в Приднестровье танки Leopard. Западная бронетехника, которую видели в Одессе, обязательно будет использована в случае нападения на Приднестровье, считает Иванников.

Я бы хотел напомнить, что там проживает около 500 000 человек. 250 тысяч из которых являются гражданами России. Поэтому начнется настоящий террор. Вполне возможны провокации. К этому нужно быть готовыми, — предупредил подполковник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен атаковать Приднестровье, но держит войска у границ республики. По его словам, ВСУ не будут предпринимать каких-либо действий, поскольку признают суверенитет Молдавии. Киев уважает тот путь, который выберет правительство Молдавии в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона, добавил Кулеба.