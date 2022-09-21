Военный эксперт: Россия применит ядерное оружие только в случае ударов НАТО Военный эксперт Козин: Россия применит ядерное оружие только в случае ударов НАТО

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мобильная пусковая установка комплекса «Тополь М» перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Россия не будет применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта, так как обстрел приграничных территорий не составляет угрозы существованию страны, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Оружие массового поражения может быть применено только в ответ на ядерные удары НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что не будет применять ядерное оружие из-за Украины. <...> Обстрелы приграничных территорий — не угроза существования России, равно как и наступление ВСУ на Россию. <...> Они (страны Запада — прим. NEWS.ru) отказываются взять обязательство о ненападении первыми, причём, например, американцы не уточняют, какой вид ядерного оружия они готовы пустить в действие, — стратегическое или тактическое, — отметил военный эксперт.

Козин считает, что тактическое ядерное оружие США размещено во всех государствах-членах НАТО, граничащих с Россией — в Польше, Румынии, Болгарии и страна Прибалтики. Специалист считает, что вероятность ядерного удара со стороны США высока, поскольку их ядерная доктрина подразумевает гораздо больше поводов для применения такого оружия, чем российская.

Ситуацию применения ядерного оружия считаю реальной, учитывая, что действующая ядерная доктрина США имеет четырнадцать оснований для применения ядерных средств, у нас же таких поводов всего два, — пояснил Козин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.