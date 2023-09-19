Военный эксперт рассказал о преимуществах израильских БПЛА IAI Harop Военный эксперт Леонков: израильские БПЛА Harop поражают цель на дальности 60 км

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БПЛА IAI Harop

Израильские разведывательно-ударные БПЛА IAI Harop создавались в качестве универсального средства, которое способно выявлять и поражать объекты противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, боеприпасы могут стартовать с наземных комплексов и поражать цель на дальности 60 км.

Израильские разведывательно-ударные БПЛА IAI Harop также называют «Гарпии». Дроны создавались в качестве универсального средства, которое способно выявлять и поражать объекты противника. Это барражирующие боеприпасы, которые могут стартовать с наземных комплексов. Обычно выезжает комплекс с несколькими установленными Harop, которые стартуют до цели, то есть они работают в паре с беспилотником-разведчиком, которые сначала определяет цели. Долгое время с барражирующими боеприпасами, действующими на дальности 60 км, Израиль не знал себе конкурентов. Однако мир развивается, поэтому такие дроны сейчас есть у многих государств – Ирана, Китая, России, – рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что первые боевые действия, где активно применялся Harop, был конфликт в Карабахе, общее их количество достигало 300 единиц.

В Карабахе Harop использовали для атаки на комплексы противовоздушной обороны, командные пункты и артиллерийские позиции. Но когда появились российские комплексы ПВО РЭБ, эффективность IAI Harop резко упала. Они не смогли заходить в зону атак, либо при заходе теряли управление или сбивались ракетным зенитным комплексом Тор-М2, – добавил Леонков.

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