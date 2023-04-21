Военный эксперт рассказал, когда ВСУ «выбросят белый флаг» в Артемовске Герой России Липовой: бойцы ВСУ выбросят белый флаг и сдадутся в Артемовске через один-три дня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенное здание горсовета в центре Артёмовска

Бойцы ВСУ могут сдаться и «выбросить белый флаг» в Артемовске через одни-трое суток, рассказал NEWS.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, украинские военные перестанут сопротивляться, осознав безысходность своего положения.

Сутки-двое-трое, зависит от того, когда сами окруженные бойцы ВСУ примут пагубность своего положения и начнут сдаваться, выбросив белый флаг, — объяснил Липовой.

Он предположил, что военные ВСУ, как только котел вокруг Артемовска захлопнется, либо сдадутся в плен, либо их уничтожат. По его словам, для ВС РФ и ЧВК «Вагнер» приемлем второй вариант — ликвидировать военных ВСУ. Он предположил, что «у наших „музыкантов“ твердое убеждение, что такую категорию бойцов в плен не брать».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отмечал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркивал, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

Ранее Липовой заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины понимают, что «получат по полной программе» в ходе планируемого Киевом контрнаступления, однако западные кураторы не оставляют им выбора и подталкивают к нему. Он считает, что российские войска встретят ВСУ «дружескими объятиями» и перемолотят весь ударный кулак.