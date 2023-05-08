Военный эксперт описал ситуацию в Артемовске Военный эксперт Рожин: «Вагнер» выдавливает ВСУ из Артемовска по принципу «дом за домом»

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Артемовске (Бахмуте) подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурм квартала многоэтажек на западных окраинах. По его словам, противник выдавливается из города «дом за домом», сообщает «МК».

Рожин рассказал, что днем 7 мая удары активно наносились по последним укрепленным позициям ВСУ. К вечеру артиллеристы стали бить по Богдановке, Орехово-Васильевке, Часову Яру и другим населенным пунктам к западу от города.

Бои в городе носят характер выдавливания противника из города дом за домом. <...> Снарядов для «Вагнера» вроде как выделили, что отмечает и противник, жалуясь на усилившееся огневое поражение группировки ВСУ в городе и к западу от Артемовска, — подчеркнул военный эксперт.

Он также указал на то, что все дороги в Артемовск простреливаются, однако ВСУ удается перемещать в город военную технику, взамен уничтоженной. По словам Рожина, противник все еще располагает танками.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании за 7 мая продвинулись в Артемовске на 280 метров. Под контролем украинских вооруженных сил при этом остается 2,37 квадратного километра территории города.