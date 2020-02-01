https://static.news.ru/photo/310c27fa-4475-11ea-a098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Peiquan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу. По его словам, носителями и жертвами недуга становятся исключительно представители азиатских народов.

Коронавирус поражает именно их. И такой природной мутации не бывает. Это произошло именно тогда, когда американцы поставили задачу создать биологическое оружие нового поколения, которое будет этнически-специфичным, — отметил эксперт в интервью URA.RU.

Никулин подчеркнул, что Ухань неслучайно стала центром эпидемии, поскольку искалось «место, где система безопасности даёт сбои».

Там есть американское консульство, в котором под прикрытием присутствуют сотрудники других ведомств, что также обеспечивает проведение диверсионной операции, — сказал Никулин.

В пользу своей версии о биооружии эксперт приводит тот факт, что вспышка эпидемии случилась именно в период празднования в Китае Нового года. Это то время, «когда сотни миллионов китайцев перемещаются по стране и всему миру», подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские учёные из университета Гонконга поделились снимками размножения коронавируса. Это изображение клетки, заражённой вирусом. По словам учёных, каждая такая заражённая клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц. Университет готов предоставить результаты своей работы другим учёным, у которых нет доступа к штаммам вируса, чтобы вместе найти путь борьбы с ним.