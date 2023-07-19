Военный эксперт назвал цели ВС РФ в Николаеве Военэксперт Литовкин: целями ВС РФ в Николаеве могли быть судостроительный завод и склады ГСМ

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что целями атаки в украинском городе Николаеве стали два судостроительных завода и склады с горюче-смазочными материалами. На заводах, по его словам, ремонтируются боевые катера ВСУ.

В Николаеве есть два судостроительных завода. Наверное, там ремонтируют боевые катера ВСУ и есть склады с вооружением, в том числе военно-морским. Там есть база, где собирают и ремонтируют подводные и надводные дроны, оборудуют всем необходимым для нанесения ударов по Крыму. Также было сообщение, что там были склады с горюче-смазочными материалами, которые уничтожили, — сказал Литовкин.

18 июля в Одессе и Николаеве произошла серия сильных взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что на нефтебазе города возник пожар после ударов возмездия, нанесенных Вооруженными силами России. По его словам, база с топливом, которое поставляется ВСУ, находится у Южного трубного завода. Также он опубликовал видеозапись, на которой виден большой столб дыма над городской застройкой.