https://static.news.ru/photo/1641d0cc-73dd-11ea-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российские военные медики смогут помочь своим гражданским коллегам в борьбе с COVID-19. Они могут предоставить свои госпитали, чтобы размещать там больных при обострении ситуации в стране.

Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Если определённый порог будет превышен и гражданская медицина не будет справляться с массовым поступлением заболевших коронавирусом, то для их приёма может быть задействована сеть госпиталей военного ведомства, — передаёт РИА Новости его слова.

Эксперт также отметил, что к 15 мая будет развёрнуто 16 дополнительных госпиталей в общей сложности на 1600 коек.

По состоянию на среду, 1 апреля, в мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч были выписаны из больниц.

В России зафиксировано 2337 случаев инфицирования COVID-19, 121 человека выписали из медицинских учреждений, 17 умерло.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи из Москвы сообщили о гибели пяти пациентов. Причиной смерти стал COVID-19. Возраст скончавшихся составлял от 61 до 74 лет.