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Военные проекты Леонардо да Винчи
Общество

Военные проекты Леонардо да Винчи

15 апреля исполняется 570 лет со дня рождения великого итальянца, оставившего неизгладимый след в том числе в истории инженерной мысли
14:08, 15 апреля 2022
Фото: Социальные сети
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15 апреля исполняется 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого итальянца — живописца, скульптора, учёного, изобретателя, писателя, музыканта. «Универсального человека», оставившего неизгладимый след в европейской культуре и науке. Но интересовали его и изобретения в военной сфере либо сопредельные ей. Единственная его военно-инженерная задумка, признанная при жизни, — замок для кремневого пистолета, заводившийся специальным ключом. Он делал немало проектов летательных аппаратов — по сути, придумал прообраз аэроплана и вертолёта. Ему же принадлежит одна из первых идей танка. По его проекту машина должна была сооружаться из деревянных досок, скреплённых металлическими скобами. Двигаться он должен был на четырёх колёсах, которые крутили бы с помощью передаточных шестерней и рукояток восемь человек экипажа. По периметру машины он хотел расположить 16 пушек, а на крыше — смотровую башню. При этом сооружение было бы довольно высоким, до крыши пришлось бы добираться по лестнице. Среди других подобных проектов да Винчи — подводная лодка, колесница, снабжённая лезвиями со всех сторон, нечто похожее на пулемёт — составленное из одиннадцати мушкетов, катапульта, работающая по принципу «скрученной резинки», или паровая пушка. В которой вместо пороха использовалась бы нагретая вода.

Танк по версии Леонардо да Винчи

Социальные сети

Леонардо да Винчи

Социальные сети

Колесцовый замок Леонардо да Винчи

wikipedia.org

Леонардо да Винчи в своём труде Codex Atlanticus привёл схему устройства колесцового замка для пистолета

wikipedia.org

Подводная лодка по версии Леонардо да Винчи

wikipedia.org

Подводная лодка по версии Леонардо да Винчи

Социальные сети

Леонардо да Винчи. Осадное орудие

wikipedia.org

Занимался да Винчи и системами залпового огня

Социальные сети

Гигантский арбалет

wikipedia.org

Изобретение да Винчи

wikipedia.org

Колесница с косой

wikipedia.org

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