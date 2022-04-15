Военные проекты Леонардо да Винчи

Ровно 100 лет назад, 2 апреля 1922 года, Неофилологическая библиотека, будущая Библиотека иностранной литературы, открыла двери для своих первых читателей. За это время «Иностранка» выросла из книжной коллекции основательницы Маргариты Ивановны Рудомино до места, где хранится 4,5 млн изданий.

2 апреля сотрудники библиотеки принимали поздравления от читателей, гостей, известный общественных и культурных деятелей. Поздравление коллективу направил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что важная миссия Библиотеки иностранной литературы...