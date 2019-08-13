https://static.news.ru/photo/af953646-bde0-11e9-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Испытания на военном полигоне, из-за которых жителям посёлка Нёнокса Архангельской области якобы рекомендовали покинуть село, отменены. Об этом заявили в пресс-службе администрации Северодвинска.

У нас есть информация, что военные отменили завтрашние мероприятия, из-за которых планировался выезд жителей, — цитирует « Интерфакс » сказал представителя Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска.

Ранее стало известно, что жителям Нёноксы рекомендовали на несколько часов покинуть населённый пункт 14 августа в связи с некими «работами» на военном объекте.

В свою очередь губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг сообщения об эвакуации жителей Нёноксы, назвав слухи об этом «полной чушью».

Как писал News.ru, правительство Архангельской области заявило о реализации комплекса профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля после инцидента на полигоне в Нёноксе. В частности, на обследование были отправлены медики, оказывавшие помощь пострадавшим в результате ЧП.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв пообещал, что работа по созданию новых образцов вооружения будет продолжена после трагедии на военном полигоне под Северодвинском, из-за которой погибли несколько сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Инцидент под Северодвинском произошёл 8 августа. По данным Минобороны погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных. Военное ведомство засекретило подробности инцидента, сообщение о превышении радиации в городе позднее было удалено.

По некоторым данным, уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП был превышен в 4–16 раз.