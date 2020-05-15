Военные из Северного флота отправились в Москву для участия в параде Победы

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Президент РФ Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, будет ли проходить парад в «максимально обычном режиме»....