Военные из Северного флота отправились в Москву для участия в параде Победы

Военнослужащие и техника Северного флота отправились в Москву, где 24 мая примут участие в главном параде Победы, сообщает пресс-служба флота.
Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота и ракетного дивизиона отдельной ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ отправились в Москву для участия в военном параде на Красной площади 24 июня, — говорится в сообщении.
Там отметили, что в параде будут участвовать танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».
У всех военных взяли анализы на коронавирус — все результаты отрицательные.
26 мая президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие назначено на 24 июня — 75-ю годовщину первого Парада Победы на Красной площади.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен