Военкор рассказал об успехах ВС России в Марьинке Военкор Котенок: над западной частью Марьинки поднят российский флаг

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский флаг поднят над самым крайним домом на западе Марьинки, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Однако он добавил, что говорить о полном взятии под контроль населенного пункта пока рано.

Над западной частью Марьинки поднят российский флаг. Бандеровские ресурсы подтверждают продвижение русской армии. В данный момент ВСУ удерживают ряд позиций в северо-западной части поселка. Говорить о полном освобождении населенного пункта (точнее, его руин) пока рано, — сообщил Котенок.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России успешно наступают и активно продвигаются в Марьинке. По данным канала, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также сообщалось, что российская армия обошла Марьинку с юго-запада и заняла окраины города, ВСУ еще удерживают северо-западные окраины города. Тем не менее, отмечает канал, линия фронта постепенно отодвигается от Донецка.

Ранее российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный. Его коллега, корреспондент Александр Сладков, незадолго до этого заявлял, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города ДНР.