Военэксперт заявил о слабой эффективности кассетных боеприпасов при обороне Военэксперт Дандыкин: кассетные боеприпасы опасны в наступлении и малоэффективны при обороне

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кассетные боеприпасы представляют большую опасность в случае применения в наступательных действиях, а в обороне их эффективность в разы падает, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, если ВСУ начнут применять такие боеприпасы, то российским военным следует ответить тем же.

Россия в случае их применения должна ответить тем же, это адекватное решение. У нас самих имеется достаточное количество кассетных боеприпасов, так как мы еще в советское время готовились к войне, — сказал Дандыкин.

Он предположил, что украинская сторона может начать использовать кассетные боеприпасы из-за нехватки обычных. Намерение США снабдить ими Украину эксперт назвал попыткой продлить агонию киевского режима.

Дандыкин добавил, что Вашингтон может передать Киеву кассетные боеприпасы из старых запасов. По его словам, они не срабатывают в 14% случаев, но все равно остаются опасными, поскольку способны причинять значительный урон.

Ранее бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже получили кассетные боеприпасы от США, но еще не применяли их на поле боя. По его словам, эти боеприпасы способны коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. Он также добавил, что учет таких снарядов будет строго контролироваться.