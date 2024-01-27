Военэксперт рассказал о возможных планах ВСУ на весну Военэксперт Дандыкин: весной ВСУ будут стараться удержаться в обороне

Фото: МО Украины

Предстоящей весной украинские войска будут пытаться удержать оборону, а также могут предпринять ряд наступлений, рассказал Lenta.ru военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он также предположил, что ВСУ могут активизировать атаки на Крым с помощью беспилотников.

У противника план удержаться в обороне, могут попытаться где-то наступать. Может, на юге. Сейчас сообщения идут, что собирают войска в районе Николаева, попытаются отбить Кинбурнскую косу. Будут усиливать беспилотники, стрелять по Крыму, создавать линию обороны и пытаться ее удержать в ожидании новых поставок оружия, наемников, — сказал эксперт.

По его мнению, новое контрнаступление ВСУ маловероятно. Дандыкин пояснил, что для его проведения у Украины нет необходимого запаса оружия. Кроме того, ВСУ требуется живая сила, а отношение украинского общества к мобилизации становится все более негативным.

Ранее британские СМИ писали, что у ВСУ могут в ближайший месяц закончиться артиллерийские снаряды, если Конгресс США не утвердит новый пакет помощи Украине. Отмечалось, что вопрос поставок боеприпасов ВСУ стоит весьма остро. В публикации также указывалось, что большинство стран стран Западной Европы, за исключением государств Скандинавии и Балтии, стремится к прекращению конфликта на Украине практически на любых условиях.