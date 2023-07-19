Военэксперт рассказал о катастрофе ВСУ под Купянском Военэксперт Суконкин: ВСУ перебрасывают силы из Запорожья в Харьковскую область из-за катастрофы под Купянском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебрасывают четыре бригады с Запорожского направления в Харьковскую область из-за катастрофы под Купянском, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он предположил, что ВСУ отказались от планов прорвать оборону ВС РФ в сторону Мелитополя и Бердянска.

По Купянскому направлению буквально сегодня читал, что ВСУ начали перебрасывать туда четыре бригады из числа тех, кто предназначался для расширения гипотетического прорыва обороны ВС России в Запорожье. Сейчас ВСУ вынуждены перебрасывать силы под Купянск, так как там у них катастрофа. Скорее всего, ВС РФ продвигаются, поэтому ВСУ нужно затыкать дыры. Это значит, что на Запорожском направлении ВСУ лишились поддержки, — считает Суконкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за сутки продвинулись более чем на 1 км на Купянском направлении и овладели железнодорожной станцией Молчаново.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВCУ в районах населенных пунктов Cиньковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что Вооруженные силы России активно наступают на Купянском направлении, а также продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом она подчеркнула, что украинские военнослужащие пытаются удержать свои позиции, расположенные на северных флангах от Артемовска.