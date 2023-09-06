Военэксперт раскрыл последствия вероятного ухода ВС России из Работино Военэксперт Суконкин: вероятный уход ВС России из Работино не ухудшит позиций РФ

Фото: МО РФ

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. Собеседник не исключил, что населенный пункт находится в серой зоне и за него идут бои.

На открытом пространстве войскам негде закрепиться, особенно на фоне использования сторонами артиллерии и авиации. Военные принимают решения не на основе эмоций, а исходя из ситуации на поле боя. Предположу, что Работино сейчас в серой зоне, за него идут бои, там все перепахивается каждый день артиллерией и авиацией. Не исключаю, что от поселка практически ничего не осталось, — считает Суконкин.

Эксперт отметил, что ЛБС никуда не сместилась, а ситуация в районе Работино не означает, что ВСУ добились прорыва первой линии обороны.

Это даже не первая линия обороны, коих, предположу, у нас несколько. Они могут говорить все, что угодно. Могут быть и вторая, и третья, и четвертая, и так далее. И каждая ВСУ обойдется также дорого, как вся летняя компания. Это не «перемога» ВСУ, каждый день для Киева не очень хорошие новости приходят, кстати, из-под Купянска, — подытожил Суконкин.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. В эфире программы «Соловьев LIFE» он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.