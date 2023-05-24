Военэксперт раскрыл особенности работы С-350 в авторежиме по самолетам ВСУ Военный обозреватель Суконкин: С-350 может работать по самолетам ВСУ из закрытых для ВКС России районов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-350 «Витязь»

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что особенностью работы российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» по самолетам ВСУ в зоне СВО стало размещение ЗРК в закрытых даже для ВКС РФ секторах. По его словам, в подобных условиях ЗРК уничтожает любые цели, пересекающие границы определенного района.

Предположу, что принцип работы С-350 в режиме полного автомата в зоне СВО по самолетам ВСУ такой: есть определенный район, его полностью закрывают для нашей авиации, любой, машины ВКС РФ в небе над данной местностью не появляются вообще, а любые летательные аппараты уничтожаются сразу. Несмотря на систему «свой — чужой», российские ВКС туда не заходят. Если в таком режиме применять аппарат, то все будет прекрасно, — добавил Суконкин.

Собеседник подчеркнул, что сообщения об уничтожении самолетов ВСУ из российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в автоматическом режиме говорят о приближении «восстания машин». Эксперт отметил, что таким образом из работы ЗРК исключается человеческий фактор. Это, по его словам, позволяет сэкономить время на обнаружение цели и доклады командованию.

Ранее сообщалось, что С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

Особенностью этого автоматического режима является отсутствие вмешательства оператора в работу комплекса. Решения, связанные с обнаружением и поражением целей, принимались искусственным интеллектом комплекса, и оператор не отменял эти решения. Таким образом, выбранный алгоритм работы автоматического режима подтверждался без участия человека.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России создается новая зенитная ракетная система С-550. Глава ведомства Сергей Шойгу в начале селекторного совещания с руководством вооружённых сил напомнил о серии военных совещаний с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил создание ЗРС С-550. Однако какой-либо дополнительной информации о комплексе на сайте ведомства нет.