Военэксперт объяснил, чем была уникальна погибшая подлодка «Курск» Военэксперт Дандыкин: подлодку «Курск» называли убийцей авианосцев

Фото: Семен Майстерман /ТАСС

Рубка АПЛ «Курск»

Атомный подводный ракетоносный крейсер (АПРК) К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» был уникален благодаря вооружению и двойному, малошумному корпусу, рассказал NEWS.ru военэксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что благодаря 24 ракетам П-700 «Гранит» подлодку называли «убийцей авианосцев».

«Курск» называли убийцей авианосцев, уникальный атомоход. На тот момент он являлся новейшим крейсером. На его борту, по открытым данным, размещались 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит», в том числе со специальной боевой частью — обычно так называют ядерную боеголовку. Очень мощная ракета даже сейчас, сверхзвуковая, дальность полета до 700 км, — добавил Дандыкин.

Он напомнил, что «Курск» обладал хорошим запасом живучести, в том числе благодаря спасательной камере. Собеседник отметил, что один из представителей 949А «Антей» — «Белгород» — модернизирован как носитель подводный аппаратов «Посейдон».

«Курск» обладал легким двойным корпусом, шумоизоляцией, хорошей живучестью, была спасательная камера. К сожалению, экипаж не успел ею воспользоваться. Другую подлодку проекта «Антей» — «Белгород» переделали как носителя «Посейдонов». Экипаж «Курска» был одним из лучших не только на Северном флоте, но и на всем ВМФ России, — рассказал Дандыкин.

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, весь экипаж из 118 человек погиб. По официальной версии, катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

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