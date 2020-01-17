Алёна Водонаева Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и модель Алёна Водонаева объяснила свои слова о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнёт рожать детей ради получения материнского капитала. По её словам, СМИ не правильно поняли её мысль.

Мое мнение о материнском капитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты часами убеждали друг друга в том, какие ужасные и циничные люди, согласившиеся с моими словами об абортах и маткапитале, — говорится в сообщении модели на её странице в Instagram.

Водонаева отметила, что она имела в виду категорию россиян, у которой нет никаких пристрастий, кроме как к алкоголю и тунеядству.

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Сумасшедший день. Мое мнение о материнском капитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты часами убеждали друг друга в том, какие ужасные и циничные люди, согласившиеся с моими словами об абортах и маткапитале. Причем в выражениях «многоуважаемые» совсем не стеснялись. Более-менее прилично прошел эфир на Первом канале @1tv днем, и я поняла это только после того, как вечером случился телемост «60 минут» на «России 1» @tvrussia. Я никогда раньше не участвовала в политических шоу. И была удивлена, когда Канал «Россия 1» иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съемок для журнала Maxim, который (не исключаю) лежит в каждом втором столе всех этих псевдоинтеллектуалов. Почему, если у меня есть обнаженные фото в Инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнаженные фото? Ведущая шоу и ко всему прочему политический обозреватель на минуточку и вовсе утверждала в уничижительном тоне, что я работала на рынке в Тюмени. Обидно за сотрудниц тюменских рынков, я там не работала, но если бы работала, мне было бы неприятно. Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества. Единственное грубое слово, которое я использовала, и которое вызвало весь этот сыр-бор — «быдло». И пока «кандидаты», «депутаты» и «профессора» обсуждали это слово, я услышала столько гована и желчи, что мои хейтеры на их фоне курят в сторонке. На месте продюсеров «России 1», я бы лучше подготовила для этого эфира сюжет, почему вся Россия утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала. О каком 19 годе вы говорите? Вместо этого, они сидят у меня на странице и выбирают мои самые провокационные фото и видео. К их счастью, этого добра тут полно. И ладно, если бы не сделали сюжет про обнал, то хотя бы не упрекали меня в «неосведомлённостях». ( Карусель )

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов в резкой форме отреагировал на слова ведущей Алёны Водонаевой о «быдле», рожающем детей. Политик назвал её высказывания «чушью», а саму экс-звезду реалити — «расфуфыренной дурой». По его словам, пока президент пытается решить проблемы демографии, какая-то «накрашенная проститутка» позволяет себе нелепые заявления.

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