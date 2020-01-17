https://static.news.ru/photo/c7e53c44-399d-11ea-82be-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и модель Алёна Водонаева объяснила свои слова о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнёт рожать детей ради получения материнского капитала. По её словам, СМИ не правильно поняли её мысль.

Мое мнение о материнском капитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты часами убеждали друг друга в том, какие ужасные и циничные люди, согласившиеся с моими словами об абортах и маткапитале, — говорится в сообщении модели на её странице в Instagram.

Водонаева отметила, что она имела в виду категорию россиян, у которой нет никаких пристрастий, кроме как к алкоголю и тунеядству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов в резкой форме отреагировал на слова ведущей Алёны Водонаевой о «быдле», рожающем детей. Политик назвал её высказывания «чушью», а саму экс-звезду реалити — «расфуфыренной дурой». По его словам, пока президент пытается решить проблемы демографии, какая-то «накрашенная проститутка» позволяет себе нелепые заявления.