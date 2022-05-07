Осуждённым за преступления средней тяжести могут запретить работать в такси

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России осуждённым не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющим судимость за преступления средней тяжести могут запретить работать таксистами. Это следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщает ТАСС. Их внесла на рассмотрение профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по транспорту Евгением Москвичевым.

Согласно документу, управлять такси не смогут водители, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений. К ним, в частности, относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, похищение человека, преступления против половой неприкосновенности, против основ конституционного строя, безопасности государства и безопасности человечества.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси, в сентябре прошлого года. Тогда речь шла о запрете на управление такси и автобусом лицам с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Действие законопроекта распространялось как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В первом чтении депутаты приняли законопроект в декабре. Профильный комитет рекомендовал принять документ во втором чтении с учётом предложенных поправок. Инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 17 мая.