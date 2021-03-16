Водителям напомнили, как подготовить машину к теплу

https://static.news.ru/photo/b9a84d1e-8687-11eb-beff-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Московский регион медленно, но верно приходит весна, и вскоре автомобилистам придётся доставать из мест хранения летние покрышки. При этом смена резины — не единственный пункт в перечне того, что нужно сделать для своего авто перед наступлением тёплого сезона. О том, как подготовить личный транспорт к весне, напомнили эксперты.

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев отметил, что менять резину стоит только тогда, когда температура воздуха ночью будет всё время плюсовой. Закон, отметил тренер, запрещает использовать летнюю резину в три зимних месяца (декабрь, январь и февраль) и зимнюю — в летние месяцы (июнь, июль, август).

Торопиться никогда не рекомендую. Мое мнение: лучше оказаться на сухом асфальте на зимней резине, чем на скользком на летней. Стоит выждать грамотную паузу, — предупредил Бахарев в беседе с телеканалом «360».

Перед тем как ставить летнюю резину вместо зимней, эксперт советует проверить, есть ли на ней повреждения в виде порезов и царапин. Ещё нужно проверить, есть ли внутри резины камни и другие мелкие предметы.

Помимо резины нужно ещё и обратить внимание на жидкости и железо. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр напомнил о смене салонного фильтра и посетовал, что многие автолюбители забывают о нём даже при прохождении техосмотра. Это важно делать, чтобы в салоне автомобиля дышать было легче. Осмотреть нужно и радиатор, не забилась ли в него грязь. Летом автомобиль может перегреться из-за загрязнённого радиатора.

Хайцеэр также отметил, что техническое обслуживание важно делать не по регламенту, который предлагает дилер, а чаще. Многие компании, продавая автомобиль, рекомендуют проходить обслуживание раз в 10–15 тысяч километров.

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