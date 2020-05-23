Водителей без прав хотят наказывать за нарушения 15 годами тюрьмы

https://static.news.ru/photo/d3f7a518-9e2d-11ea-891f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который ужесточит наказание для водителей без прав за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Если документ будет принят, нарушителям-самоучкам будет грозить до 15 лет лишения свободы в случае с тяжёлыми последствиями.

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков из «Единой России», сообщает РИА Новости.

Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьёзная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить, — отметил депутат.

По его мнению, россияне без прав, когда берутся управлять «двумя-тремя тоннами железной смерти», представляют большую опасность. Лысаков подчеркнул, что целью законопроекта является предупреждение возможных последствий от «таких необдуманных, фактически преступных действий».

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса на дорогах Москвы участились случаи нарушении ПДД. Автолюбители в восемь раз чаще, чем прежде, стали занимать участки общественного транспорта. Троекратно возросло количество случаев езды по обочине. Также водители стали более чем в два раза чаще нарушать требования знаков и поворачивать в неположенных местах.