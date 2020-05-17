Аналитики назвали самые частные нарушения ПДД во время изоляции

https://static.news.ru/photo/6bbf53a6-98f1-11ea-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса на дорогах участились случаи нарушении ПДД, Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» связали это с сокращением числа машин на дорогах и рассказали о самых частных нарушениях правил со стороны водителей.

В столице автолюбители в восемь раз чаще, чем прежде, стали занимать участки общественного транспорта. Троекратно возросло количество случаев езды по обочине. Также водители в Москве стали более чем в два раза чаще нарушать требования знаков и поворачивать в неположенных местах.

На территории Московской области стало фиксироваться значительно больше эпизодов превышения скорости. Также местные водители начали вдвое чаще нарушать требования разметок и знаков. По словам аналитиков, подмосковные дороги е рассчитаны для большого потока машин, а именно в период режима самоизоляции многие жители устремились в свои загородные дома, чтобы там пережить непростое время, передаёт портал «Ридус».

В других регионах страны водители заметно чаще нарушать правила, связанные с использованием ремней безопасности и со скоростным режимом.

Как ране писал NEWS.ru, департамент транспорта Москвы решилотменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.