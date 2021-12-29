Водитель высадил детей из автобуса в Хабаровске в минус 30

Водитель автобуса № 155 в Хабаровске высадил детей в 30-градусный мороз по неизвестной причине, сообщает «ФедералПресс». Они были вынуждены час добираться пешком до конечной остановки Тополево.

Прокуратура города Хабаровска проводит проверку в связи с размещённой в сети Интернет информацией о том, что водитель автобуса маршрута № 155 отказался везти детей до конечной остановки, — заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Идти по улице детям пришлось около километра.

Это не первый инцидент с данным перевозчиком: транспорт часто не выходит на маршрут, а водители отказываются ехать до конечной остановки.

При этом с весны 2021 года в России действует запрет на высаживание из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет.

Ранее стало известно, что водитель, высадивший десятилетнюю девочку из автобуса в мороз в Чехове, будет подвергнут дисциплинарному или материальному наказанию. По словам детского омбудсмена Подмосковья, её аппарат обратится в Минтранс, чтобы с водителями провели дополнительный инструктаж.

Также сообщалось, что мэр Сургута Александр Филатов инициировал служебное расследование после того, как кондуктор высадила из автобуса ребёнка с ДЦП. Сейчас «идут очень серьёзные разбирательства» в отношении сотрудников Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта.