Водитель насмерть сбил мальчика на парковке ТЦ в Химках

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Химках, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что автомобиль сдавал назад и не заметил ребёнка, шедшего за руку с отцом. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ребёнок шёл за руку с отцом по проезжей части, когда с парковки выезжала машина. Водитель не заметил мальчика и сдал назад. Малыш оказался под колёсами авто, получил множественные травмы и скончался на месте. В отношении водителя возбудили уголовное дело, — говорится в сообщении.

7 мая машина Toyota Land Cruiser из кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова вылетела на встречную полосу на трассе Элиста — Астрахань и столкнулась с автомобилем KIA, в котором находились пять человек, в том числе 11-летний ребёнок. Несовершеннолетний в результате ДТП погиб. По распоряжению главы Калмыкии проводится проверка. Хасиков поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми.