Курилки вернули ещё в один московский аэропорт

В международном аэропорту Внуково снова открыли комнаты для курения. Об этом сообщает пресс-служба аэрогавани.

Специальных помещений четыре — по два возле международных воздушных линий и возле внутренних. До этого была открыта курительная комната для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge.

Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха, — указано на сайте аэропорта.

Помещение для курения вмещает до восьми человек, но сейчас их не должно быть больше двух, чтобы защитить пассажиров от коронавирусной инфекции.

Внуково — второй аэропорт Москвы, вернувший курилки. В январе они вновь заработали в Шереметьево.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, когда до аэропорта Внуково будет запущено метро.