Во Внуково сравнили лайнер с Навальным с самолётами из Германии в 1941 году

https://static.news.ru/photo/4d9f572a-58bf-11eb-b698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аэропорт Внуково сообщил, что встречал самолёты из Германии в 1941 году и готов встретить все лайнеры в 2021 году. Такое заявление было сделано в контексте возвращения в Москву политика Алексея Навального.

Подобным образом SMM-специалист воздушной гавани в Twitter ответил на сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что ему жаль специалиста.

Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м, — написал он.

В сообщении отмечается, что в 2021 году аэропорту исполняется 80 лет и за это время его работники уже «многое повидали и пережили».

ÐÐµ ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¶Ð°Ð»ÐµÑÑ, Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÐ¼. ÐÑ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¹Ð½Ð¾ Â«Ð²ÑÑÑÐµÑÐ¸Ð»Ð¸Â» ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð»ÑÑÑ Ð¸Ð· ÐÐµÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð² 1941-Ð¼, Ð²ÑÑÑÐµÑÐ¸Ð¼ Ð²ÑÐµ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð»ÑÑÑ Ð¸ Ð² 2021-Ð¼. ÐÐ°Ð¼ Ð² ÑÑÐ¾Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÑÑÑ 80 Ð»ÐµÑ Ð¸ Ð¼Ñ ÑÐ¶Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¿ÐµÑÐµÐ¶Ð¸Ð»Ð¸. — ÐÑÑÐ¾Ð¿Ð¾ÑÑ ÐÐ½ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾ (@VnukovoAirport) January 17, 2021

Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий, — добавили в аэропорту.

В ответ на это Навальный написал, что, вероятно, в аэропорту «будут сбивать прилетающие самолёты». В воздушной гавани ответили, что им жаль, что у него сложилось подобное впечатление. По их словам, аэровокзал готов выполнять возложенные на него функции всегда.

ÐÐ°Ð¼ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¶Ð°Ð»Ñ, ÑÑÐ¾ Ñ Ð²Ð°Ñ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐ°ÐºÐ¾Ðµ Ð¿ÑÐµÐ²ÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ. :(



ÐÑ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ð½Ð° Ð½Ð°Ñ ÑÑÐ½ÐºÑÐ¸Ð¸ Ð² Ð»ÑÐ±Ð¾Ðµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ. 80 Ð»ÐµÑ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¸ ÑÑÐ½ÐºÑÐ¸Ð¸, ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ â Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ðµ. Ð¡ÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑÐ° Ð·Ð°Ð´Ð°ÑÐ° â Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑÐ¸ÑÑ Ð¾Ð±ÑÐ»ÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð¸ÑÐ¾Ð², ÑÐµÐ¼ Ð¼Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÐ¼ÑÑ. — ÐÑÑÐ¾Ð¿Ð¾ÑÑ ÐÐ½ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾ (@VnukovoAirport) January 17, 2021

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.