Во Внуково сравнили лайнер с Навальным с самолётами из Германии в 1941 году

https://static.news.ru/photo/4d9f572a-58bf-11eb-b698-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аэропорт Внуково сообщил, что встречал самолёты из Германии в 1941 году и готов встретить все лайнеры в 2021 году. Такое заявление было сделано в контексте возвращения в Москву политика Алексея Навального.
Подобным образом SMM-специалист воздушной гавани в Twitter ответил на сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что ему жаль специалиста.
Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м, — написал он.
В сообщении отмечается, что в 2021 году аэропорту исполняется 80 лет и за это время его работники уже «многое повидали и пережили».
Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий, — добавили в аэропорту.
В ответ на это Навальный написал, что, вероятно, в аэропорту «будут сбивать прилетающие самолёты». В воздушной гавани ответили, что им жаль, что у него сложилось подобное впечатление. По их словам, аэровокзал готов выполнять возложенные на него функции всегда.
Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.
Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.
Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.