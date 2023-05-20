Организаторы рэп-фестиваля открестились от обвинений в запрете триколора РФ

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Администрация арт-пространства «Дизайн завод» никогда не давала распоряжений о недопуске людей с российскими флагами на свою территорию, заявил технический директор учреждения Виталий Кирдяшкин в комментарии NEWS.ru. Так он ответил на обвинения со стороны рэпера Schokk, которому охрана запрещала выступать на сцене с полотном триколора. Кирдяшкин добавил, что на рэп-фестивале, на котором произошел инцидент, работало стороннее частное охранное предприятие.

Охрана нашего пространства не останавливала ни артиста, ни кого-либо еще с флагом накануне вечером, на видео с камер наблюдения также этого нет. На этих выходных на нашей территории проводится фестиваль Grill Fest, организаторы поставили дополнительный досмотр посетителей, который осуществляет сторонний ЧОП, — пояснил Кирдяшкин.

Кирдяшкин уверяет, что они опросили весь персонал, работавший в тот день на фестивале, и никто не смог подтвердить факт инцидента. Кроме того, по его словам, «Дизайн завод» с недавних пор не имеет никакого отношения к арт-пространству «Флакон», с которым его по привычке связывают в СМИ.

При этом установлено, что артист заезжал на концерт на автомобиле через служебный вход. Нам также известно, что менеджер артиста вчера вечером сообщила руководству клуба Urban, где проходило выступление, что возникло недопонимание со стороны рэпера, — пояснил технический директор.

Schokk во время своего выступления на фестивале утверждал, что его команде пришлось тайком проносить на сцену российский флаг. После этого движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить организаторов.

В ноябре 2022 года рэпер Schokk направлял в администрацию президента России Владимира Путина письмо, в котором попросил политическое убежище. По словам исполнителя, в Германии ему грозил срок в три года лишения свободы за пророссийскую позицию.