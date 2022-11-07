Экс-соратник Oксимирона попросил у Путина политическое убежище Рэпер Schokk попросил политическое убежище в России из-за уголовного дела в Германии

Фото: Страница Димы Бамберга Вконтакте (Дмитрий Гинтер)

Рэпер Дмитрий Гинтер (Schokk), являющийся экс-соратником Оксимирона в проекте Vagabund, направил в администрацию президента РФ Владимира Путина письмо, в котором попросил политическое убежище. По словам исполнителя, в Германии ему грозит три года тюрьмы за пророссийскую позицию.

Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться, — говорится в письме Гинтера.

В тексте рэпер отметил, что публично поддерживал Россию в 2014, что стоило мне карьеры. По словам Гинтера, в настоящее время ему угрожает реальный срок. Кроме того, он уверен, что после возвращения в ФРГ его ожидает показательный публичный трибунал в немецких СМИ.

Гинтер в своем Twitter поддерживает позицию РФ. Он часто вступает в споры с украинскими пользователями и критикует уехавших российских исполнителей.Сейчас рэпер живет в Москве, но из-за срока истечения визы должен вернуться в Германию.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин дал экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену российское гражданство. Согласно указу, вместе с получением гражданства он принес присягу гражданина РФ. В 2013 году Сноуден запросил политического убежища, в связи с преследованием за раскрытие прессе методов работы спецслужб, предусматривающих тотальную слежку за всеми гражданами.