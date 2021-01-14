Внуково объяснило отказ пускать журналистов в день прилёта Навального

https://static.news.ru/photo/5204cb62-571e-11eb-b263-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Администрация аэропорта Внуково сообщила, что не сможет содействовать в организации работы СМИ из-за эпидемиологической ситуации в стране. Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта аккредитацию, чтобы встретить прилетающего в Россию 17 января оппозиционера Алексея Навального.

Как ответили в аэропорту, организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров.

Алексей Навальный в социальной сети заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии в реанимационной коробке не по своей воле. Команда политика уже создала в Facebook соответствующую группу для его встречи. На данный момент отметку «Пойду» поставило почти две тысячи человек.

Живущий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин рассказал, что пытался отговорить политика Алексея Навального от возвращения в Россию после отравления. Предприниматель считает, что, вероятно, 17 января власти попытаются сделать что-то с прибывшим в Россию Навальным, но это будет «нудятина».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию, писал NEWS.ru.