Внедрение QR-кодов позволит россиянам избежать привязки к прописке

https://static.news.ru/photo/1de1d930-751d-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внедрение системы QR-кодов для заразившихся коронавирусом. По его словам, это позволит избавить россиян от привязки к прописке.

В сложившейся ситуации QR-код — это относительно простой, дешёвый и эффективный инструмент. Он позволяет избежать гораздо более неудобных сценариев, например привязки к прописке. Многие москвичи беспокоятся по этому поводу. Такая технология позволяет указать фактический адрес проживания, — заявил Песков.

Также он добавил, что QR-код будет являться подтверждением того, что человек на самом деле находится недалеко от того места, которое он сам и указал.

Пока всё это будет настраиваться, необходимость в карантине уже исчезнет. Если разворачивать это на сотни тысяч человек, не говоря уже о всём населении Москвы, сделать это практически невозможно, — добавил пресс-секретарь.

NEWS.ru передавал ранее, что власти озвучили особенности спецпропусков для жителей столицы. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.