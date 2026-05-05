Вместо тяжелого мяса — сочная куриная грудка, а вместо скучного гарнира — море весенних овощей. Рецепт, который спасет ужин

Никакой возни с отдельными кастрюлями. Все готовится в одной сковороде: сначала обжаривается курица, а затем в том же масле рождается шелковистый соус с весенними овощами. Это блюдо — для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством.

Что понадобится

Спагетти — 400 г, куриная грудка — 300 г, шпинат — 100 г, спаржа — 150 г, зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г, чеснок — 3 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., куриный бульон — 200 мл, сливки (20%) — 200 мл, пармезан — 50 г, лимонная цедра — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Отвариваю спагетти до состояния альденте согласно инструкции на упаковке и откидываю на дуршлаг. Куриную грудку нарезаю ломтиками, солю, перчу и обжариваю в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Перекладываю курицу на тарелку. В ту же сковороду добавляю сливочное масло и пассерую пропущенный через пресс чеснок 30 секунд. Всыпаю муку и, помешивая, готовлю еще 1 минуту. Затем, не прекращая мешать, вливаю куриный бульон и довожу до кипения.

Добавляю сливки, нарезанную спаржу, зеленый горошек, лимонную цедру и обжаренную курицу. Тушу все вместе 5–7 минут.

В самом конце вмешиваю тертый пармезан и шпинат, готовлю, помешивая, еще пару минут. Солю и перчу по вкусу. Снимаю сковороду с огня, добавляю готовые спагетти, тщательно перемешиваю и сразу подаю к столу.