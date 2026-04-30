Вместо оладий готовлю дораяки: японские блинчики с нежной начинкой из сметаны и джема

Когда обычные оладьи уже надоели, делаю дораяки — мягкие, пышные блинчики из Японии, которые собираются в аккуратный «сэндвич». У них нежная текстура, лёгкий медовый вкус и идеальная форма.

В классике внутрь кладут пасту из бобов, но я делаю проще и ближе к нашим вкусам — добавляю сметану и джем.

Получается тот самый баланс: мягкие блинчики, нежная сливочность и лёгкая сладость. И выглядят они так, будто их купили в кофейне.

Ингредиенты: мука — 160 г, сахар — 140 г, яйца — 4 шт., мёд — 2 ст. л., вода — 2–3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка; для начинки: сметана — 150–200 г, джем — по вкусу; масло — для смазывания сковороды.

Яйца слегка взбиваю с сахаром, добавляю мёд и щепотку соли. Всыпаю муку с разрыхлителем и перемешиваю до гладкости. Даю тесту постоять 10–15 минут, затем добавляю немного воды — по консистенции оно должно быть как густое тесто для панкейков.

Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом и выливаю тесто небольшими порциями, формируя ровные круглые блинчики. Жарю на среднем огне: сначала до появления пузырьков, затем переворачиваю и готовлю ещё около 30 секунд.

Готовые блинчики остужаю, затем на один выкладываю ложку сметаны и немного джема, накрываю вторым — получается аккуратный «сэндвич».

Ольга Шмырева
