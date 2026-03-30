30 марта 2026 в 21:29

Вместо обычной белковой глазури делаю эту — фисташковую. Всего 4 ингредиента, а кулич выглядит как из лучшей кондитерской. Гости ахают

Фото: D-NEWS.ru
На эту глазурь можно выложить рубленые фисташки — получится еще красивее и вкуснее. Я посыпаю сверху измельченные орехи, пока глазурь еще не застыла. Они прилипают, создавая красивую фактуру.

Что понадобится для глазури

Беру 200 г белого шоколада (качественного, для глазури), 100 г фисташковой пасты (несладкой, без добавок), 50 мл жирных сливок (33%), 2-3 капли зеленого пищевого красителя (по желанию).

Как я ее готовлю

Белый шоколад ломаю на небольшие кусочки, выкладываю в миску. Растапливаю на водяной бане (миска над кастрюлей с кипящей водой, не касаясь воды), постоянно помешивая, до полного растворения. Снимаю с огня.

Добавляю фисташковую пасту и сливки, тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Если хочу более насыщенный зеленый цвет, добавляю 2-3 капли красителя и еще раз перемешиваю.

Даю глазури немного остыть, чтобы она стала теплой, но не горячей — тогда она будет удобной для нанесения. Покрываю глазурью остывший кулич, разравнивая ложкой или лопаткой. При желании украшаю рублеными фисташками. Даю глазури полностью застыть перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

